PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı

VALİLİKTEN yapılan yazılı açıklamada, Yayladere İlçesi Gökçedal Köyü kırsalında devam eden operasyonda bir bölücü terör örgütü mensubunun sağ olarak yakalandığı ve bölgede arama tarama faaliyetleri devam ettiği belirtildi.