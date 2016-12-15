PKK'lı terörist Almanya ile işbirliği içinde olduklarını itiraf etti

Terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın elebaşı Hacı Ahmedi'den çok konuşulacak bir itiraf geldi

PKK'lı elebaşı Ahmedi, Almanya ile işbirliği içinde olduklarını itiraf etti

Teröre açıkça destek veren Almanya'da yayın yapan bir televizyon kanalına röportaj veren Ahmedi, "Batılı devletler adına da operasyonlar yapıyoruz. Alman gizli servisi BND ile irtibatımız var" dedi.

