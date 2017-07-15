PKK, kaçırdığı baba ve oğlunu öldürdü

Baba Ömer ve oğlu Musa Mazlum'un cesetleri ilk incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır'a gönderildi.

Çalışmalar sonucu baba ve oğlunun cesedi Hazro ilçesinin Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsal alanda bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince baba ve oğlunun bulunması, teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Lice'nin Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında yaşayan baba Ömer ile oğlu Musa Mazlum, akşam saatlerinde evlerinde bulundukları sırada teröristlerce kaçırıldı.

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