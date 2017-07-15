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PKK, kaçırdığı baba ve oğlunu öldürdü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerce kaçırılan baba Ömer ve oğlu Musa Mazlum'un cesetleri Hazro ilçesi kırsalında bulundu

PKK, kaçırdığı baba ve oğlunu öldürdü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerce kaçırılan baba Ömer ve oğlu Musa Mazlum'un cesetleri Hazro ilçesi kırsalında bulundu

15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:01
PKK, kaçırdığı baba ve oğlunu öldürdü
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DİYARBAKIR'IN Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırılan baba ve oğlunun cesetleri Hazro ilçesi kırsalında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Lice'nin Kabakaya köyü Hacı Cemil mezrasında yaşayan baba Ömer ile oğlu Musa Mazlum, akşam saatlerinde evlerinde bulundukları sırada teröristlerce kaçırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince baba ve oğlunun bulunması, teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu baba ve oğlunun cesedi Hazro ilçesinin Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsal alanda bulundu.

Baba Ömer ve oğlu Musa Mazlum'un cesetleri ilk incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır'a gönderildi.

Öte yandan ailenin daha önce teröristlerce tehdit edildiği öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Son Güncelleme: 15.07.2017 14:41
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLice
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