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PKK'dan Avrupalı Türklere küstah tehdit: Hepsi hedefimizdedir

Teröristbaşı lehine Avrupa'nın birçok kentinde gösteri düzenleyen PKK'nın Avrupa'daki gençlik yapılanması, Hollanda merkezli PKK yayın organı ANF'de yayınladığı bildiriyle, Avrupa genelinde gurbetçi vatandaşlara karşı 'intikam' eylemlerine gideceğini duyurdu

PKK'dan Avrupalı Türklere küstah tehdit: Hepsi hedefimizdedir

Teröristbaşı lehine Avrupa'nın birçok kentinde gösteri düzenleyen PKK'nın Avrupa'daki gençlik yapılanması, Hollanda merkezli PKK yayın organı ANF'de yayınladığı bildiriyle, Avrupa genelinde gurbetçi vatandaşlara karşı 'intikam' eylemlerine gideceğini duyurdu

20 Ekim 2017 Cuma 13:24
PKK'dan Avrupalı Türklere küstah tehdit: Hepsi hedefimizdedir
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AVRUPA'NIN tüm kentlerini mücadele alanı diye tanımlayan terör örgütü, Avrupa'nın tüm Türk merkezleri, AK Parti ve MHP'ye bağlı kurul ve kuruluşların hedefinde olduğunu ve "Avrupa'nın kapitalist modernitesi" ile planlanan bu terör eylemleri karşısında duramayacağını iddia etti.
GİTTİKÇE RADİKALLEŞECEĞİZ 
Gelecek ay terörle mücadele konusunu ele almak için Ankara'ya gelecek olan Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, terör örgütünün üye ülkelerde rahatça propaganda yapması karşısında suskun kalmıştı. Geçtiğimiz hafta içerisinde 20'ye yakın gösteri düzenleyen örgüt, Avrupa'da planladığı eylemler için "her gün gittikçe daha da radikalleştireceğiz" tehdidinde bulundu.
 
Teröristbaşının salıverilmemesine karşın, "Avrupa'nın her yerinde süresiz eylem" içerisinde olacağanı söyleyen örgüt, sözde bildirinin yayınlanmasından saatler sonra metni propaganda organı ANF'den kaldırdı. Bildiri halâ diğer örgüt bağlantılı haber portallarında yayınlanıyor.
 
AVRUPA'NIN HER YERİNDE TERÖR 
"TC'nin ve ona bağlı kurumlarını, kişilerini hedef alacağız. Bunun için Avrupa'nın tüm alanlarında yaşayan devrimci gençlik, Apocu gençlik harekete geçmeye çağırıyoruz. Tüm alanlarda faşist TC tek bir kurumunu bile yaşanmayacak hale getirmelidir. Her yeri direniş bölgelerine çevirmelidir."
 
PKK AVRUPA'NIN KUCAĞINDA 
Geçtiğimiz bir ay içerisinde, farklı AB ülkelerinden PKK'lı teröristleri sevindiren bir çok adım atıldı. Belçika'da Soruşturma Dairesi'nin "PKK'nın terör örgütü olmadığı yönünde" aldığı karar sonrası Belçika İstinaf Mahkemesi'nden ilk skandal karar çıktı. Mahkeme, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 isimle ilgili "PKK'nın terör örgütü olmadığı" gerekçesiyle yargılanamayacağı, "PKK'nın uluslararası silahlı mücadele yürüttüğü" savunuldu.
 
PKK'nın yandaşlarının faaliyetlerine müdahale etmeyen Almanya ise yeni bir skandala imza attı. Frankfurt Polisinin resmi Twitter hesabı üzerinden terör örgütü PKK'nın ve elabaşı Öcalan'ın propagandası yapıldı. Frankfurt Polisi şu ifadeleri kullandı: "Bu gece sizin için görevdeyiz: Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a barış."

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Anahtar Kelimeler:
PKKAvrupalı TürklerANF
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