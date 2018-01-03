Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu

PKK'dan akılalmaz yöntem! Sakal bırakıp...

Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 7 PKK'lının bazı eylemlerde hedef şaşırtmak için terör örgütü DEAŞ militanlarının kılığına girdikleri ortaya çıktı

PKK'dan akılalmaz yöntem! Sakal bırakıp...

Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 7 PKK'lının bazı eylemlerde hedef şaşırtmak için terör örgütü DEAŞ militanlarının kılığına girdikleri ortaya çıktı

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:17
PKK'dan akılalmaz yöntem! Sakal bırakıp...
banner404

ADANA'DA bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması içinde oldukları ve eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i kadın 7 kişinin bazı eylemlerde hedef şaşırtmak için terör örgütü DEAŞ militanlarının kılığına girdikleri ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik 28 Aralık’ta Yüreğir’e bağlı 3 ayrı mahallede operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle şafak vakti baskın yapıldı. Kapılar, ‘koçbaşı’ ile kırılarak evlere girilip arama yapıldı.
 
Operasyonda, Halime K., Şahin O., Hamdi Ç., Yakup K., Erkan İ., Hakan Y. ve Resul K. adlı şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Yürütülen soruşturmada da haklarında daha önceden ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dosyası bulunan bu isimlerin, kentteki korsan gösteri ve eylemleri organize ederek, bunlara bizzat katıldıkları belirlendi.
 
Hedef şaşırtmak için DAEŞ'li gibi davrandılar
 
2012 yılında Yüreğir Belediyesi’ne ait iş makinelerinin ateşe verilerek yakılmasını da yine bu kişilerin organize edip, talimatını da bizzat verdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, kentteki bazı eylemlerinde deşifre olmamak ve hedef şaşırtmak için bir diğer terör örgütü DEAŞ’ı kullanıp, kendilerini kamufle ettiklerini ve adeta bir ‘DEAŞ üyesi’ gibi hareket ettikleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasındaki bazı şahısların, tıpkı DEAŞ’lı teröristler gibi giyinip, uzun sakallar bırakması da dikkat çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
PKKAdanaTerör örgütüDEAŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin dava
FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin dava
FETÖ'den tutuklu iş adamı ile ilgili şoke eden bilgiler ortaya çıktı
FETÖ'den tutuklu iş adamı ile ilgili şoke eden bilgiler ortaya çıktı
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret!
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim