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PKK'da İdlib paniği: Kaçıyorlar

Türkiye’nin İdlib’de çatışmaları bitirmek ve güvenliği sağlamak için başlattığı harekat terör örgütü PKK’yı panikletti

PKK'da İdlib paniği: Kaçıyorlar

Türkiye’nin İdlib’de çatışmaları bitirmek ve güvenliği sağlamak için başlattığı harekat terör örgütü PKK’yı panikletti

09 Ekim 2017 Pazartesi 08:19
PKK'da İdlib paniği: Kaçıyorlar
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TSK'nın Afrin'e operasyon yapmasından endişe eden PKK, teröristlerini bölgeden tahliye ediyor. Bazı teröristler Akdeniz üzerinden sahil kentlerine, diğerleri de Kuzey Irak üzerinden Güneydoğu'ya gönderiliyor.
 
İdlib'e müdahale ederek terör koridoruna büyük bir darbe daha indiren Türkiye'ye karşı çok boyutlu tuzak kuruluyor. ABD bölgedeki gruplara "TSK ile savaşın, destek veririz" derken, Esed'e bağlı Muhaberat ajanları ise Mehmetçiğe karşı sabotaj göreviyle İdlib'e sızdı.
 
Çatışmasızlık bölgelerinde istikrar sağlama amaçlı olarak İdlib'e intikal edecek Türk birliklerine başta Esed ve ABD olmak üzere farklı aktörler tarafından tuzaklar kuruluyor. Ulaşılan bilgilere göre, İdlib hazırlıklarının başlamasıyla birlikte sayıları 150 ila 200 arasında değişen kadın ve erkek el-Muhaberat mensubu provokatörler, Hama-Humus yönünden 'mağdur-mülteci' görümünde İdlib'e girdi. Bu grubun, önümüzdeki günlerde çeşitli sabotajlar yapmasından endişe ediliyor.
 
ABD: TSK İLE ÇATIŞIN
Bu arada Türkiye'nin müdahalesiyle İdlib'de safdışı kalan ABD, süreci baltalamak için her yolu deniyor. Pentagon ve CIA'in İdlib'deki bazı gruplarla görüşerek TSK'nın bölgeye girmesi durumunda silahlı direnişe başlamaları yönünde onları teşvik ettiği öğrenildi. Ulaşılan bilgilere göre bazı muhalif gruplarla görüşen Amerikalılar, "Türkiye ile savaşmanız durumunda Ürdün üzerinden size yardım ederiz" vaadinde bulunuyor. 

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Anahtar Kelimeler:
İdlibPKK
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