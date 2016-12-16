PKK bombacısından Bahoz Erdal itirafı

İSTANBUL'DA yaşanan eş zamanlı terör saldırısı sonrasında dikkatler bir kez daha PKK’nın Suriye’deki sabotaj eğitim kamplarına çevrilirken, geçen eylül, Adana’da yakalanan PKK bombacısı İhsan O. bu konuda ayrıntılı bilgiler verdi.

Cezaevinde bulunan İhsan O.’nun ifadesinin özeti şöyle: - 2015 Aralık ortasında PKK’nın silahlı kanadı HPG mensubu olarak PYD’ye katılmak amacıyla Suriye’ye gittim. 2016’nın Haziran başına kadar Suriye’de PYD-YPG içinde bulundum. 13 Haziran 2016’da Derik bölgesinden illegal yollardan Cizre’ye geldim. Adana’da bombalı eylemler yapmak için 2 Eylül 2016’ya kadar kaldım. YPG üst yönetimi ile görüşmek üzere Suruç’tan yasadışı yollardan Kobani’ye gittim. YPG mensupları ile görüşmeler yaptıktan sonra 23 Eylül günü Telabyad’dan Türkiye’ye giriş yaptım.

‘3 hafta tek başıma kaldım’

Suriye’ye geçtikten sonra Rojava’ya bağlı Şehit Mesut Okulu’nda 1.5 ay ideolojik ve ve siyasi eğitim aldım. Sonra 1 ay daha bu okulda kaldım. Okulda eğitim gören herkes tek başına bir odada kalıyordu. Diğer eğitim gören kişilerle görüşmemiz yasaktı. Sadece sporda yüzümüzü açıyorduk.

2016 Şubat’ta okul yönetimince, bana sivil elbise giydirilerek beyaz renkli eski bir araçla Suriye’nin Derik bölgesine gönderildim. Derik merkezde bir evde kaldım. Burada örgüt yönetiminden 4-5 kişi vardı. Burada Kaleşnikof eğitimi verildi. 21 Mart Nevruz’a kadar Derik’te kaldım. Nevruz’dan sonra Kobani’ye gönderdiler. Kobani’de 3 hafta bir odada tek başıma kaldım. 3 haftalık ‘yoğunlaşma süreci’ sonrası Baran kod adlı örgüt mensubu beni Kobani-Halep yolu üzerindeki sabotaj okuluna götürdü.

‘Tuzaklama yasak’

-Burada Sinan kod adlı örgüt mensubu tarafından eğitim verildi. Elektrik direnci ve voltajını ölçmeye yarayan multimetre cihazı hep yanımızdaydı. Sinan ve Bahoz (Kod adlı alt düzey örgüt mensubu) bana, “TNT, C4, saat devresi, zaman ayarlayıcı, mayınlar, ve sabotaj” üzerine eğitimler verdi. Yaklaşık 1 ay eğitim aldım. Baran bana “sen özel eğitimler aldın. Özel eğitim aldığın için tuzaklama yapman yasak. Tuzaklama olaylarında sivil ölümleri çok oluyor. Metropollerde sabotaj eylemleri gerçekleştireceksin” dedi. Sabotaj okulu civarındaki boş köylerde araçlar üzerinde denemeler yaptım.

Hareketli hedeflerde aracın tam geçişi esnasında bombanın patlatılması gerekir. Patlatma sırasında olayı bir kişi yanlışlık veya eksikliği görmemiz için kameraya alır. Görüntüler Bahoz ve Sinan isimli eğiticiler tarafından değerlendirilir. Ben 5-6 kez Kobani bölgesindeki boş köylerde mayın patlatarak araçlar üzerinde denedim. Okul yönetimi tarafından bombayı aracın tam ortasında patlattığım söyleniyordu. Beğeni kazanıyordum. Sabotaj eğitimi bittikten sonra Baran, bana “Adana’da görevlendirildin” dedi.

-Sonra Metina bölgesinde bir evde kaldım. Sonra Suriye’nin Derik ilçesine geldik. Buradaki evde Akif kod adlı örgüt mensubu bana kağıt üzerinde Adana’da görevlendiğim yazıyı verdi. Adana’da ücret konusunda sıkıntı çıkarmayacak ev tutmam gerektiği, evi kiraladığımda örgüt adına kadro, kurye, milis dahil hiç kimsenin eve getirilmemesi, evin tarifinin yapılmaması yazılıydı. Burada 2 hafta keşif ve istihbarat eğitimleri aldım.

‘Telefon kullanma’

Derik’te bir evde Baran beni bir odaya çağırdı. KCK üst düzey yönetisi olan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin vardı. Bahoz Erdal, Kürtçe nereli olduğumu sordu. Adımın Erdal olduğunu söyledim ama gerçek adımı söylemedim. Bahoz Erdal bana, “Teknikten uzak duracaksın. Telefon kullanmayacaksın” dedi. Bahoz Erdal, beyaz renkli aracın sağına bindi. Kapılar kapanıca 3 araç hareket etti. Onlar gidince Baran, bana “Bahoz Erdal’la da tanıştın” dedi. 12 Haziran’da Derik’e gittik. Baran bana 6 bin lira verdi. Eylül’de Suriye’ye gittim. Baran bana, “Doğu ve Güneydoğu’da görev yapmış polis, asker, savcı. hakimlerin ikametlerinin tespit et onları imha et” diye talimat verdi.

Suriye’den patlayıcı gönderilmiş

İhsan O.’nun gözaltına alındığı operasyonda yakalanan Mahmut B. adlı kişinin işyerinde yapılan aramada, 20 kilogram patlayıcı hammaddesi, 560 gram patlayıcı madde, 10 elektrikli kapsül, 10 normal kapsül, 2 parça 21 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 2 metre saniyeli fitil ele geçirildi. Malzemelerin, bombalı saldırılarda kullanılmak amacıyla Baran kod adlı PKK’lı tarafından Suriye’den gönderildiği anlaşıldı.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.