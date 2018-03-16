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Pizzacı tuzağıyla!..

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendilerine polis süsü veren 4 kişi tarafından kaçırılan ve cinsel saldırıya maruz kalan iki kadın, ifadelerinde yaşadıklarını dehşetin ayrıntılarını anlattı. Kadınları evlerine sipariş getiren pizzacı “Dükkânda sıcak pizza yersiniz” diyerek tuzağa düşürmüş

Pizzacı tuzağıyla!..

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendilerine polis süsü veren 4 kişi tarafından kaçırılan ve cinsel saldırıya maruz kalan iki kadın, ifadelerinde yaşadıklarını dehşetin ayrıntılarını anlattı. Kadınları evlerine sipariş getiren pizzacı “Dükkânda sıcak pizza yersiniz” diyerek tuzağa düşürmüş

16 Mart 2018 Cuma 10:06
Pizzacı tuzağıyla!..
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AZERBAYCAN vatandaşı R.I ile Kırgızistan vatandaşı N.T, 5 Mart’ta kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından silah zoruyla kaçırılmış ve götürüldükleri fabrikada cinsel saldırıya maruz kalmıştı. Mağdur kadınlar ifadelerinde nasıl kaçırıldıklarını ve yaşadıkları dehşeti anlattı. Kadınların ifadesine göre uzun zamandır kendilerine pizza siparişi getiren İsmail adlı kuryenin teklifiyle sıcak pizza yemek için evlerinden çıktılar ve kuryenin içinde bir kişi daha olan arabasına bindiler.

TÜFEKLE TEHDİT ETTİLER

 Bir süre sonra araç durdu ve araçtan inenler, bagajdan tüfek çıkararak iki kadını tehdit ettiler ve diğer arkadaşlarının beklediği fabrikaya doğru yola çıktılar. “Bak ben böyle alırım seni, polis olduğumu biliyor musun? Pizzacı gibi evlere bakıyorum, polisim!” diyen pizzacı tarafından bir fabrikaya götürülen kadınlar burada tehdit edilerek birbirlerine “Amirim” diye hitap eden zanlılar tarafından saldırıya maruz kaldılar. Paraları ve çeşitli eşyaları alınan iki kadın daha sonra polise giderek olayı anlattılar ve şikayetçi oldular. Polisin takibiyle yakalanan zanlılar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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