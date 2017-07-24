Pizza dükkanı törenle açıldı

YILLARCA Avrupa'da yaşadıktan sonra Midyat'a dönen Aziz Demir ve Yakup Özdemir Midyat Devlet Hatanesi karşısında pizza dükkanı açtı. Törene Midyat Belediye Başkan Vekili Veysi Seven, Süryani Kiliseler Vakıf Başkanı Anto Nuay ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı. Yıllar sonra Midyat'a döndüklerini belirten Aziz Demir "Midyat'a hizmet etmeye çalışacağız, Her kesime ayrım yapmadan hizmet vereceğiz. Ustamız yaklaşık 30 yıldır bu işi yapmaktadır. Midyat'a hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.