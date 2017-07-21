Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Piyasaya güvensiz ürün sunana ceza yağacak

Piyasaya güvenli ürün arz etmekle yükümlü olan ancak buna aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezalarının üst limiti 45 bin 952 liradan 250 bin liraya yükseltildi

Piyasaya güvensiz ürün sunana ceza yağacak

Piyasaya güvenli ürün arz etmekle yükümlü olan ancak buna aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezalarının üst limiti 45 bin 952 liradan 250 bin liraya yükseltildi

21 Temmuz 2017 Cuma 14:12
Piyasaya güvensiz ürün sunana ceza yağacak
banner404

EKONOMİ Bakanlığının, "4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle, piyasaya arz edilen uygunsuz ve güvensiz ürünler için daha önce yeniden değerleme oranında belirlenen idari para cezaları, 1 Temmuz 2017-31 Aralık 2017 döneminde geçerli olmak üzere artırıldı.

Bu çerçevede, piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin, kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünlerin ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun olmaması durumunda uygulanacak idari para cezasının üst limiti, 9 bin 186 liradan 50 bin liraya çıkartıldı.

Piyasaya güvenli ürün arz etmekle yükümlü olan ancak buna aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezalarında alt limit 18 bin 377 liradan 19 bin liraya, üst limit 45 bin 952 liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Değişiklikle üretici, ürünün öngörülen kullanım süresi içinde yeterli uyarı olmaksızın fark edilemeyecek nitelikteki riskler hakkında tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak, özelliklerini belirtecek şekilde ürünü işaretlemek, gerektiğinde piyasaya arz edilmiş ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikayetleri soruşturmak ve yapılan denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek, riskleri önlemek amacıyla ürünlerin toplatılması ve bertarafı da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almakla yükümlü kılındı. Buna aykırı hareket edenlere yönelik idari para cezalarının üst limiti de 9 bin 186 liradan 75 bin liraya çıkartıldı.

Üretici, ilgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürünün yurt içinde üretiliyorsa üretildiği, ithalse ithal edildiği tarihten itibaren belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza etmekle ve istenilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlü tutuldu. Aykırı hareket edenlere yönelik söz konusu cezaların üst limiti 9 bin 186 liradan 25 bin liraya artırıldı.

DAĞITICILARA 40 BİN LİRA CEZA

Düzenlemeye göre, dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemeyecek. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verecek. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, yetkili kuruluşça belirlenecek süre içinde üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilecek. Bu yükümlülükleri ihlal eden dağıtıcılara yönelik daha önce 4 bin 590 lira olan idari para cezası üst limiti, 40 bin liraya yükseltildi.

Ürünlere yönelik uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin tahrif veya taklit edilmesinin tespiti halinde sorumlularına verilecek cezaların üst limiti 22 bin 973 liradan 75 bin liraya çıkartıldı.

İlgili teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde uygunluk değerlendirme hizmeti vermekle yükümlü olan uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, bu yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde 115 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Söz konusu kuruluşlar, faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi, kayıt ve belgeyi, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, bu sürenin belirtilmemesi halinde yetkili kuruluşça belirlenecek süre boyunca muhafaza ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşlara ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde ilgili kuruluşa verilecek idari para cezası üst limiti 25 bin lira olacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Güvensiz ürünPiyasaMarketTemmuzGAZETEAvrupaResmi GazeteAvrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim