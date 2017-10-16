Pilotun yanlışlıkla bütün ekibe gönderdiği email THY'yi karıştırdı

HABERTÜRK gazetesinden Gökhan Artan'ın haberine göre, meslektaşlarının ayrılmayı ciddi olarak düşündüğünü belirten yabancı pilot, en az yüzde 30 ücret artışı, maaşların Euro ve dolar cinsinden ödenmesi ya da Euro ve dolar artışlarına karşılık olacak otomatik bir TL devalüasyon tazminatı, gurbetçi pilotlar ile Türk pilotlar arasındaki ücret farkının göz önünde bulundurulması gibi önerilerde bulundu.
Maili gören Türk pilotlar kendi memleketlerinde, yabancı pilotun programlarda ve ödemelerde farklı uygulama yapılması konusundaki düşüncelerine tepki gösterdi. Yabancı pilot e-postasında "THY’de çalışan birçok gurbetçi ve Türk pilotu, ayrılmayı ciddi olarak düşünüyorlar. Bunun başlıca nedeni THY’nin sunduğu toplam paketin dengesizliği” dedi.
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