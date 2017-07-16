Pilot uyardı 2 uçak pisti pas geçti

UÇAK kuşa çarpınca 2 uçak pisti pas geçti . Alınan bilgiye göre, dün saat 20.40 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yapan TK1806 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın (THY) Boeing 737-800 tipi uçağının pilotu, iniş esnasında kuşa çarpma ihtimali üzerine kuleyi uyardı.
Yetkililerce kontrol edilen pistte, ölü bir kuş bulunurken bu esnada limana iniş yapmak üzere olan Elazığ ve Van uçakları pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pistin temizlenmesinin ardından uçuşlar normal seyrine döndü.
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