Pilot Melike Kuvvet’in cenazesi memleketine getirildi

Cenazeyi Konya Havalimanı'nda annesi Emine Kuvvet ve akrabaları karşıladı. Kuvvet’in cenazesi yakınları tarafından cenaze aracına alınarak, Üçler Mezarlığı morguna götürüldü. Melike Kuvvet'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Hacıveyis Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda defnedilecek.

PİLOT Melike Kuvvet 'in cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kuvvet’in cenazesi uçakla gece yarısı memleketi Konya 'ya getirildi.

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