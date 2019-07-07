Piknik dönüşü facia: Römorktan düşüp can verdiler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti

Piknik dönüşü facia: Römorktan düşüp can verdiler
banner404

KAZA, saat 19.30 sıralarında Gölyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, piknikten dönen Nail Ş. (62) idaresindeki traktörün römorkunda bulunan eşi Neslihan Ş. (52) ile Berrin O. (52) sarsıntı nedeniyle römorktan düştü. Traktörün üzerinden geçtiği Neslihan Ş. ve Berrin O. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan iki kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı haber alan Neslihan Ş. ve Berrin O.’nun yakınları hastaneye akın ederek sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat...
Trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479