‘Petrol hattını ciddi olarak ele alırız’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, France 24 kanalına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyareti sırasında ele alınan konulardan birinin, Kuzey Irak’ta yapılan referandum olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, “İran ve Türkiye, komşu ülkeler olduğu için böyle bir gelişme bizleri de etkileyecektir. Dolayısıyla bu konuyu derinlemesine ele aldık. Tabii ki aynı konumdayız. Hava sahası, Irak’ın kararı üzerine kapatılmış durumda ve dolayısıyla Türkiye, Erbil ve Süleymaniye arasında artık uçuş yok. Türk Hava Yolları dahil üç Türk şirketi Erbil’e uçuyordu, artık uçmuyorlar” dedi. Sınırların da Türkiye ile Kürt bölgesel yönetimi arasında değil, Türkiye ile Irak arasında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, sınırların kontrolü konusunda Türkiye’nin muhatabının Bağdat olduğunu, onların alacağı kararların Türkiye’nin karar ve eylemlerinin temelini oluşturacağını ifade etti.

‘Ciddi bir hataydı’

“Ancak reddettiler ve uluslararası toplumdan herhangi bir destek bulamadılar, bu desteğe sahip değiller. Bu durumda böyle bir karar aslında ciddi bir hataydı” diyen Çavuşoğlu, “Kürt yetkililer bağımsızlık konusunda fikrini değiştirmezse petrol boru hattını kapatmaya hazır mısınız?” sorusuna, “Eğer talep Bağdat’tan gelirse, bunu ciddi olarak dikkate alırız” yanıtını verdi.

‘İsrail’i eleştiririz ama...’

Çavuşoğlu, İsrail’in referandumun arkasında olmasına ilişkin değerlendirmeler konusunda ise “Tüm ülkeler iptal etme, askıya alma ya da erteleme çağrısında bulundu. Destek yalnızca İsrail’den, Netanyahu ve diğer birkaç siyasi figürden geldi. Referandum sonrasında ise bunu görmedik” dedi. Ancak bunun Türkiye’nin İsrail’le ilişkilerini kesmesi gerektiğini anlamına gelmediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Tabii ki hata yaparsa İsrail’i eleştirebiliriz; tersi de olabilir. Ancak bu her aynı görüşü paylaşmadığınızda ilişkileri kesmeniz gerektiği anlamına gelmez” diye konuştu.

‘Önemli bulgular ve deliller var’

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un “casusluk” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklanmasına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi: “Soruşturma ve adli yargı sürecine konu olan herhangi bir suç işlemişse, burada ya da orada çalışması kimseye dokunulmazlık vermez. Türkiye’de ciddi bir suçlama yapılmaksızın, ciddi ön bulgu veya kanıt ortaya konulmaksızın hiç kimse gözaltına alınamaz, tutuklamaz veya hapsedilemez. Nihayetinde hüküm verecek olan siyasetçiler, ben veya ABD Dışişleri Bakanlığı değil, bağımsız yargıdır. Ciddi suçlamalar ve deliller var. İstanbul’daki yargı yetkililerine sordum. Ciddi bulgular ve deliller olduğunu söylediler.”

ABD’li ve İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi yaptı. Öte yandan Çavuyoğlu bir telefon görüşmesi de İran Dışileri Bakanı Cevat Zarif ile yaptı.

‘Siz bir adım atarsanız...’

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Der Spiegel dergisine verdiği demeçte ise, bir süredir gergin olan Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ve Almanya arasında sorun olması için bir neden bulunmadığını ifade eden Çavuşoğlu, “Siz (Almanya) bize bir adım atarsanız, biz size iki adım atarız” dedi. Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel gibi Türkiye’de tutuklu olan Alman vatandaşlarına da değinen Çavuşoğlu, Yücel’in Türk vatandaşı olarak bir suç işlediği şüphesiyle tutuklu olduğunu, yargının Yücel’in suçlu ya da suçsuz olup olmadığına karar vereceğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı, Temmuz ayında çok sayıda insan hakları savunucusu ile birlikte tutuklanan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in yargılama sürecinin ise hızlandırılmasına çalışıldığını söyledi. Çavuşoğlu bu konuda İçişleri ve Adalet Bakanları’na ricada bulunduğunu belirtti.