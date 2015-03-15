'Pes' dedirten kirlilik

Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla dalgıç Şemsettin Şahin ile arkadaşları, bu sabah saatlerinde Gümüşlük İskelesi ve açığında botların yardımıyla deniz dibini temizledi. Cam ve pet şişe, teneke içecek ve yiyecek kutularına sıklıkla rastlanan deniz dibinden, araba lastiği, çaydanlık, tava, kıyafet, plastik ve demir boru, deniz bisikleti parçası, gazlı fener, halı gibi atıklar çıktı. Metrelerce uzunluğunda paslanmış demir zincir ve ucundaki çaba da çıkarılanlar arasında yer aldı. Bazı atıklar bağlanan ipleri tekne üzerindekilerin çekmesiyle su yüzüne çıkarılabildi. Çıkarılan atıklar belediye ekipleri tarafından ayrıştırıldı. Atıklar daha sonra kamyona yüklenerek götürüldü. En büyük destekçilerinin Bodrum Belediyesi olduğunu ve gönüllü dalgıçların da aralarında yer aldığını söyleyen Şemsettin Şahin, "Denizin dibinden akla gelmeyecek, gördüğümüzde bizleri de şaşırtan atıklar çıktı. Denizlerimizi temiz bir şekilde gelecek nesillere ulaştırmamız lazım" dedi.

"ÇOK AYIP BİR ŞEY YAPMIŞLAR"

Kıyıya yakın kesimde dalanlardan Halil Özcan, "Her sene kendi imkanımızla buraları temizliyoruz. Ama yine de özellikle cam şişe atıklar çıkmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi. Bnlar arasında bulunanlardan Çiğdem Çetinoğlu, "Çıkan çöpler inanılacak gibi değil. Az önce arkadaşım ile 'koltuk, ikiz yatak çıkar mı' dedik. İnsanların yediği içtiği, giydiği çıkardığı ne varsa sahilimizde toplandı. Gerçekten şaka gibi bir durumla karşı karşıyayız" dedi. Ebeveynlerinin yanında atıklara bakan 4 yaşındaki Demir Dursun'un atıklarla ilgili "Çok ayıp bir şey yapmışlar" demesi dikkat çekti.

"DENİZE EN ÇOK MAVİ YAKIŞIR"

Belediye ekipleri 'Denize en çok mavi yakışır' yazılı pankart asılı alanda atıkları toplayıp ayrıştırdı. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, şöyle konuştu "Çöplere baktığımızda kolay yolu seçmenin bir göstergesi bu. Tekneden ya da karadan elinde bir şeyin boşunu en kısa yoldan denize atmışlar. Bodrum mavi denizi, doğası ve kentsel kimliği ile bilinen bir yer. Bunlardan birini yok edersek sürdürülebilir bir Bodrum'u devam ettiremeyiz. Denizimize, doğamıza sahip çıkacağız ama bunları yaparken de eğitimi asla atlamayacağız. Çöplere baktığımızda altında yatan en büyük nedenin eğitim eksikliğinden kaynaklandığına inanıyorum. Gelecek haftalarda diğer mahallerimizde bu temizliği yapacağız. Artık kolay yolu seçip denize bir şey atmayalım. Bu görüntü Bodrum'a yakışmıyor. Bu bizim ayıbımız. İnşallah ilerleyen yıllarda bu görüntüler olmaz."

NEJAT İŞLER SÜRPRİZİ

Temizlik çalışmasının sonunda Başkan Kocadon Belediye Çay Bahçesi'nde bulunanlarla sohbet etti. Gümüşlükspor'un yöneticilerinden oyuncu Nejat İşler de çay bahçesine geldi. Oldukça neşeli olduğu gözlenen İşler, Başkan Kocadon ile çay içti. İşler'in Bodrum sevdalısı olduğunu söyleyen Kocadon, "Diğer sanatçı arkadaşlarımızın da aynı duyarlılığı göstermesini diliyorum" dedi. "Bodrum güzel" diyen İşler "Böyle kalsın işte" dedi.



