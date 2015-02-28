Pervin Buldan'dan Bülent Arınç'a Twitter'dan gönderme

Bu sabah HDP heyeti ile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın birlikte yaptıkları açıklamadan hemen önce HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, 2 gün önce katıldığı bir TV programında 'Ortak açıklama olmaz' diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a Twitter'dan göndermede bulundu

BU SABAH İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile biraraya gelen HDP heyeti, toplantıdan sonra Öcalan'ın PKK'ya 'silahları bırak' çağrısını okudu. Bugünkü tarihi toplantıdan iki gün önce Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, A Haber'de katıldığı bir programda ''Yanyana gelerek bir açıklamadan kimse bahsetmesin'' demişti.

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