Pendik magandasını böyle karşılamıştı! Polis amiri için flaş karar

PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

POLİS AMİRİNE TEPKİ YAĞMIŞTI

İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti. Seyidoğlu Baklavaları'nın ortakları olduğu öğrenilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel bugün ifade vermek için gittikleri polis merkezinin kapısında polis memurları tarafından karşılanmış bir polis amiri tarafından elleri sıkılarak içeri alınmıştı. Bu görüntülerin haber olmasının ardından polis amirine tepki yağmıştı.