Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu

Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
banner404

MİLLİ Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Harekat kapsamında, Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 7 kutu (2 bin 800) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bakanlık ayrıca harekat sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsünü de paylaştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bunu içerseniz ölürsünüz!
Bunu içerseniz ölürsünüz!
  1. SAĞLIK

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479