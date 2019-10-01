Pençe-3 Harekâtında flaş gelişme!

MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı

