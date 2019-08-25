banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimizin yaralandığını duyurdu

GÜNDEM 25.08.2019, 13:14 25.08.2019, 13:15 Enes Subaşı
Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var
banner404

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleere yer verildi;

"Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Ayrıntılar geliyor...

#şehit #Pençe-3 Harekatı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545