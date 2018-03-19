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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Pembe alana dikkat! Afrin'e bayrak dikildi, Suriye haritası değişti

Ordumuzun Afrin kent merkezine girmesinin ardından, kuşatma altındaki tüm bölgeler kontrol altına alındı. Suriye haritası 24 saatte değişti

Pembe alana dikkat! Afrin'e bayrak dikildi, Suriye haritası değişti

Ordumuzun Afrin kent merkezine girmesinin ardından, kuşatma altındaki tüm bölgeler kontrol altına alındı. Suriye haritası 24 saatte değişti

19 Mart 2018 Pazartesi 11:48
Pembe alana dikkat! Afrin'e bayrak dikildi, Suriye haritası değişti
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Zaferin arından Afrin'de kuşatma altındaki tüm bölgeler kontrol altına alındı.
KUŞATMA ALTINDAKİ TÜM BÖLGELER TERÖRDEN TEMİZLENDİ
TSK'ya bağlı Özel Kuvvetlerin Afrin ilçe merkezinde operasyona başlamasının ardından ÖSO birlikleri de kent merkezine girdi ve kontrolü sağladı. Öte yandan akşam saatlerinde kuşatma altındaki 29 köyün tamamının teröristlerden temizlendiği duyuruldu.
SON ALINAN YERLERİ GÖSTERİYOR
Afrin merkezindeki resmi binalara Türk Bayrakları asıldı. ÖSO'ya yakın Twitter hesapları Afrin'deki son haritayı paylaştı. Haritanın ortasındaki pembe alan, son alınan yerleri gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
OrduAfrinBayrakSuriye Haritası
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