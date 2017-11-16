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Patlıcanlı erikli tacizci komşu çıktı

Ataşehir'de özel bir hastanede çalışan H.F.’nin (22) oturduğu dairenin balkonuna sebze ve meyvelere sarılı kâğıt parçalarına yazılmış cinsel içerikli notlar atan kişi alt kattaki komşuları Hakan Erdağlı (40) olduğu belirlendi

Patlıcanlı erikli tacizci komşu çıktı

Ataşehir'de özel bir hastanede çalışan H.F.’nin (22) oturduğu dairenin balkonuna sebze ve meyvelere sarılı kâğıt parçalarına yazılmış cinsel içerikli notlar atan kişi alt kattaki komşuları Hakan Erdağlı (40) olduğu belirlendi

16 Kasım 2017 Perşembe 07:37
Patlıcanlı erikli tacizci komşu çıktı
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ATAŞEHİR Asayiş Büro Amirliği’ne 1 Ağustos’ta başvuran H.F., şu şikâyette bulunmuştu: “Bir aydır farklı tarihlerde, oturduğumuz dairenin balkonuna, cinsel içerikli yazılar ile resimlerin olduğu, meyve ve sebzelere sarılı kâğıt parçaları atılıyor.

Notlar hep eriğe sarılı şekilde geliyor, salatalık ya da patlıcan olsa bir işe yarardı diye şakalaştık. Bu esnada balkona salatalık ve patlıcan atıldı.” Gözaltına alınan ve ifadesinde “O yazıları ben yazmadım” diyen Hakan E., ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklandı.

İddianamede, şüphelinin sonraki ifadelerinde eylemleri kendisinin işlediğini kabul edip pişman olduğunu söylediği belirtilerek, ‘cinsel taciz’ suçundan 4 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

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Anahtar Kelimeler:
Patlıcanlı Erikli Taciz
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