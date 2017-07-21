Patlayıcı avcısı!

HENDEKLER, barikatlar, yol kenarları ve teröristlerin terk ettiği evlere döşenen EYP’leri imha edecek robota ‘EYP Tespit ve İmha Sistemi’ yani ETİ adı verildi. ETİ’ler bölgede kullanılan zırhlı araçlara monte edilecek. ETİ, EYP’yi tespit için hassas metal detektörü ve yeraltı radarı (GPR) kullanıyor. Bu özel radar, yeraltının sığ tabakaları olarak bilinen ilk 40 metre’yi rahatlıkla inceleyebiliyor. Radar yeraltında ışık hızına yakın bir süratle hareket eden elektromanyetik dalgaların yolculuk sürelerinin nano saniye mertebesinde ölçerek yabancı ve tehlikeli cismi tespit ediyor

8.5 metrelik robot kol

Araç üzerinde ayrıca, ACAR kara gözetleme radarı, elektro optik sistem ve keskin nişancı tespit sistemi de bulunuyor. Patlayıcı bulunduktan sonra da devreye 8,5 metrelik robotik kol giriyor. 7 eksenli robotik kol uzaktan kumandayla kontrol ediliyor. 200 kg. ağırlık kaldırma yeteneğine sahip robotik kol ile EYP’yi güvenli bir şekilde uzaktan imha edebiliyor. İmha işlemine uzaktan müdahale edilmesini engellemek üzere araçta yine ASELSAN üretimi olan telsiz ve cep telefonlarını etkisiz hale getiren ‘Gergedan’ elektronik aktif köreltme/karıştırma sistemi de kullanılıyor. Son olarak ETİ, BMC tarafından üretilen KİRPİ zırhlı araçlarına monte edildi. ETİ monte edilmiş KİRPİ’ler 2018 yılından itibaren Genelkurmay envanterine girecek.