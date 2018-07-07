Pasaportsuz dönem başlıyor! İşte yerine gelen teknoloji

YURTDIŞINA seyahate çıkacak vatandaşlar, pasaportunu check-in sırasında göstermek ve biletini bu şekilde almak durumunda. Ancak geliştirilen yeni bir sistem bu zorunluluğu ortadan tamamen kaldıracağa benziyor.Avustralya'da Qantas isimli havayolu şirketi, pasaportsuz check-in için ilk denemelere başlıyor. Yolcular, pasaportsuz check-in için biyometrik kimliklerini kullanabilecek.Havayolu ile ulaşımda yoğun güvenlik aramalarını geçtikten sonra, pasaport ve check-in işlemleri ile uğraşmak çoğu zaman sıkıcı olabiliyor. Sydney Airport'tan seyahat edecek olan Qantas yolcular, yüz tanıma teknolojisini kullanarak yolculuk edecek ilk yolcular olacak. Qantas yolcularının, yüz tanıma sistemi sayesinde pasaportlarını kullanmasına gerek kalmayacak.Sydney Airport CEO'su Geoff Culbert, biyometrik sistemin kullanımıyla yeni pasaportun artık yolcuların kendi yüzü olduğunu belirtiyor. Avustralya federal hükümeti tarafından onaylanan teknolojinin kullanımı için 16.6 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. 2019 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen sistemin, ülke çapında uygulanacak SmartGate projelerine öncülük etmesi hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 17:10