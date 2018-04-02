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Pasaport, kimlik ve ehliyette yeni dönem başladı! İşte ücretler

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Yeni değişiklikle birlikte kimlik, ehliyet ve pasaport ücretleri de güncellendi

Pasaport, kimlik ve ehliyette yeni dönem başladı! İşte ücretler

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Yeni değişiklikle birlikte kimlik, ehliyet ve pasaport ücretleri de güncellendi

02 Nisan 2018 Pazartesi 10:46
Pasaport, kimlik ve ehliyette yeni dönem başladı! İşte ücretler
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PASAPORT, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinde randevu alan vatandaşlar, nüfus müdürlüğüne geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başalamsıyla ilgili, Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunup basına bilgi verdi.

"İŞLEM SAYISI AZALTILACAK"

Şahin özetle şunları söyledi: "Yeni sistemle vatandaşlar işlem sayısı azaltılmış bir şekilde prosedürle taleplerine ulaşmış olacaklar. Burada ortak veriler aynı anda kullanılmış olacak. Vatandaşımızın hizmet anlamındaki memnuniyeti artacaktır. Amaç da buydu zaten. Yine bu geçiş süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ya da yaşandığı takdirde tecrübeleriyle destek vermeleri için kısa bir süre Emniyet'te bu görevi yapan her ilçede bir ehliyet bir pasaport bölümünden ikişer arkadaşımız ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirilmiştir.

PASAPORT UYARISI

Belirtmem gereken önemli bir şey de pasaportlarla ilgili. Resmi ve hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlar bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar.

YOĞUNLUK MESELESİ

Yoğunlukla ilgili nüfus müdürlüklerinde kadro takviyesi yapıldı. İstanbul'a 350 ek personel takviyesi bakanlık tarafından yapıldı. Buna göre altyapı oluşturuldu. Belki ilk günler bir takım yoğunluklar yaşanıyor olsa da bu kısa zamanda normal hale gelecektir.

ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER

Vatandaşların nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Randevunun ise internet üzerinden alındığı ve yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerektiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
PasaportKimlikSürücü Belgeleri
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