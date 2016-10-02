'Partiler 7 madde üzerinde anlaştı'

ŞENTOP, AK Parti, CHP ve MHP'nin yürüttüğü anayasa çalışmasına yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Partilerin 7 madde üzerinde anlaştıklarını belirten Şentop, özellikle askeri yargıya ilişkin maddelerin önemine değinerek, bunların daha önceki dönemde de uzlaşılan hususlar olduğunu bildirdi.

Şentop, önce askeri yargının daha sonra da askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesinin kaldırıldığını belirtti.

Bunun önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Mustafa Şentop, özellikle askeri yargı kısmının önemine işaret ederek, Türkiye'de idari yargı kolu, Yargıtayda toplanan medeni yargı kolu, Danıştayda toplanan yargı kolu, askeri idari yargı kolu, askeri ceza yargısı ve uyuşmazlık mahkemesinin bulunduğunu kaydetti.

Şentop, bu kadar fazla yargı kolu olan bir ülkenin bulunmadığını belirterek, askeri kısmını kaldırarak, bu kolları azalttıklarını vurguladı.

"Yargıyla ilgili daha çok maddede anlaşma olabilirdi." ifadesini kullanan Mustafa Şentop, herkesin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSYK) şikayet ettiğini ancak yerine ne geleceği konusunda ise anlaşmazlıklar bulunduğunu anımsattı.

Şentop, üye seçimi ve seçimlerin niteliği konularında farklı görüşler de ortaya atıldığını aktardı.

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