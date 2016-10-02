Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Partiler 7 madde üzerinde anlaştı'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, üç partinin yürüttüğü anayasa çalışmalarına ilişkin, "Partiler 7 madde üzerinde anlaştılar. Özellikle askeri yargıyla ilgili olanlar önemli." dedi

'Partiler 7 madde üzerinde anlaştı'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, üç partinin yürüttüğü anayasa çalışmalarına ilişkin, "Partiler 7 madde üzerinde anlaştılar. Özellikle askeri yargıyla ilgili olanlar önemli." dedi

02 Ekim 2016 Pazar 11:49
'Partiler 7 madde üzerinde anlaştı'
banner404
ŞENTOP, AK Parti, CHP ve MHP'nin yürüttüğü anayasa çalışmasına yönelik  AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Partilerin 7 madde üzerinde anlaştıklarını belirten Şentop, özellikle  askeri yargıya ilişkin maddelerin önemine değinerek, bunların daha önceki dönemde  de uzlaşılan hususlar olduğunu bildirdi. 
Şentop, önce askeri yargının daha sonra da askeri yargıtay ve askeri  yüksek idare mahkemesinin kaldırıldığını belirtti. 
Bunun önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Mustafa Şentop, özellikle  askeri yargı kısmının önemine işaret ederek, Türkiye'de idari yargı kolu,  Yargıtayda toplanan medeni yargı kolu, Danıştayda toplanan yargı kolu, askeri  idari yargı kolu, askeri ceza yargısı ve uyuşmazlık mahkemesinin bulunduğunu  kaydetti. 
Şentop, bu kadar fazla yargı kolu olan bir ülkenin bulunmadığını  belirterek, askeri kısmını kaldırarak, bu kolları azalttıklarını vurguladı. 
"Yargıyla ilgili daha çok maddede anlaşma olabilirdi." ifadesini  kullanan Mustafa Şentop, herkesin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSYK)  şikayet ettiğini ancak yerine ne geleceği konusunda ise anlaşmazlıklar  bulunduğunu anımsattı. 
Şentop, üye seçimi ve seçimlerin niteliği konularında farklı görüşler  de ortaya atıldığını aktardı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 02.10.2016 11:52
Anahtar Kelimeler:
Partiler 7 Madde üzerinde AnlaştıAK PartiCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim