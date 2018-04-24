Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110077
ALTIN
174.881
DOLAR
4.0956
STERLİN
5.7180
EURO
5.0016
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor

"Parti liderlerine sesleniyorum" deyip ittifak mesajı verdi!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Geniş bir ittifakı sağlamak zorundayız, her türlü özveriye açığım." diyerek tüm parti liderlerine seslendi

"Parti liderlerine sesleniyorum" deyip ittifak mesajı verdi!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Geniş bir ittifakı sağlamak zorundayız, her türlü özveriye açığım." diyerek tüm parti liderlerine seslendi

24 Nisan 2018 Salı 18:10
"Parti liderlerine sesleniyorum" deyip ittifak mesajı verdi!
banner404

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu: "24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir, kişisel kavga alanı değildir, kişisel koltuk arayışı seçimleri değildir. Bu seçimler, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' seçimidir." diye konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

Ben TBMM'nin açılış konuşmasını yaparken özellikle iktidar kanadından büyük bir rahatsızlık duyuldu. Neden rahatsız oldular ben onu gayet iyi biliyorum. Ben Meclis'i savunuyorum. Onlar tek adamı savunuyorlar. Ben her kesimin TBMM'de temsil edilmesini istiyorum onlar yüzde 10 seçim barajı ile birilerinin Meclis'e gelmesini engellemek istiyorlar.

15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele veren 107 milletvekiline şükranlarımı sundum. 20 Temmuz'da sivil darbe yapmanın kötü olduğunu, çocuklarına kötü miras bıraktıklarını söyledim, kızdılar.

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN LİDERLERİNE SESLENİYORUM"

Önümüzde seçimler var. 24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir. Kişisel kavga alanı değildir. Bu seçimler söz konusu vatansa gerisi teferruattır seçimidir. Benim derdim ülke, Türkiye. Vatanımda herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum. Biz, geniş bir ittifakı, birlikteliği sağlamak zorundayız. 24 Haziran'a giderken aynı değerleri savunmak zorundayız. Devleti kirlettiler. Ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri var aramızda. Devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler. Adaleti yok ederseniz devleti çökertirsiniz. Kirlenen devleti temizlemek için beraber mücadele etmek zorundayız. Dönem a partisi, b partisi dönemi değildir. Beraber hareket etme dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız.

"YÜZDE 60 İLE CUMHURBAŞKANLIĞINI ALACAĞIZ"

Türkiye'nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunuyoruz. Demokrasi için kimler bir araya geliyorsa mücadele etmek zorundayız. Önce 301'i aşacağız sonra yüzde 60 ile Cumhurbaşkanlığını alacağız. Haziran ayında hepimize görev düşüyor. Bugün hava çok güzel biz eğlenmeye gidelim, öyle bir lüksümüz yok. Yaz geldi tatile gidelim, öyle bir lüksümüz yok. Bayrağı seven herkes büyük bir onur ve gururla sandığa gidecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
PartiİTTİFAKKemal KılıçdaroğluMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'den sert çıkış: CHP grup başkanvekiliği soytarılık yeri değil
AK Parti'den sert çıkış: CHP grup başkanvekiliği soytarılık yeri değil
İyi Parti, Cumhurbaşkanı adayı konusunda kesin kararını verdi
İyi Parti, Cumhurbaşkanı adayı konusunda kesin kararını verdi
İttifak çıkacak mı? Gözler Ankara'daki kritik görüşmede
İttifak çıkacak mı? Gözler Ankara'daki kritik görüşmede

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim