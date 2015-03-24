'Parmak bebek' hayata tutundu

Elazığ'da 1,5 yıl önce evlenen Sinan ve Sibel Doğan çiftinin 10 gün önce Fırat Üniversitesi Hastanesinde 30 santimetre boyunda ve 500 gram ağırlığında bir erkek bebeği dünyaya geldi. Erken doğumla dünyaya gelen "parmak bebek", sağlık sorunları nedeniyle hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze konuldu. "Deniz Eren" adı verilen bebeğin sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.

25 HAFTALIK DOĞDU

Fırat Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli uzman doktor Ayşen Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Deniz Eren'in 25 haftalıkken normal doğum yöntemiyle dünyaya geldiğini söyledi. Prematüre bebeğin, erken ve küçük doğuma bağlı olarak oluşan solunum ve gelişim sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını belirten Orman, "Bebeğimiz verdiğimiz tedavilere bugüne kadar güzel yanıt verdi" dedi.

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