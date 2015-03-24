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'Parmak bebek' hayata tutundu

Elazığ'da, 30 santimetre boyunda ve 500 gram ağırlığında doğan Deniz Eren bebek, 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tutuluyor

'Parmak bebek' hayata tutundu

Elazığ'da, 30 santimetre boyunda ve 500 gram ağırlığında doğan Deniz Eren bebek, 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tutuluyor

24 Mart 2015 Salı 16:47
'Parmak bebek' hayata tutundu
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Elazığ'da 1,5 yıl önce evlenen Sinan ve Sibel Doğan çiftinin 10 gün önce Fırat Üniversitesi Hastanesinde 30 santimetre boyunda ve 500 gram ağırlığında bir erkek bebeği dünyaya geldi. Erken doğumla dünyaya gelen "parmak bebek", sağlık sorunları nedeniyle hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze konuldu. "Deniz Eren" adı verilen bebeğin sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.
25 HAFTALIK DOĞDU
Fırat Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görevli uzman doktor Ayşen Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Deniz Eren'in 25 haftalıkken normal doğum yöntemiyle dünyaya geldiğini söyledi. Prematüre bebeğin, erken ve küçük doğuma bağlı olarak oluşan solunum ve gelişim sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını belirten Orman, "Bebeğimiz verdiğimiz tedavilere bugüne kadar güzel yanıt verdi" dedi.
BİN 600 GRAM OLANA KADAR KONTROL EDİLECEK
Bundan sonraki süreçte, bebeği bin 600 grama ulaşıncaya kadar kontrol altında tutacaklarını ve damardan besleyeceklerini ifade eden Orman, "Bin 600 gramdan sonra eğer kendisi de bunu başarırsa emzirme ve diğer beslenme aşamalarına geçeceğiz. Bu kadar küçük bebeklerin pek çok problemi oluyor. Göz, kalp, akciğer ve diğer sorunları oluyor. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi olarak bu konulara diğer ekiplerimizle başarılı bir şekilde çözüm getirmekteyiz" diye konuştu.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 10:16
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