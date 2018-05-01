Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104283
ALTIN
171.681
DOLAR
4.0719
STERLİN
5.5995
EURO
4.9113
Alanya - Antalya Hava Durumu - 1 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat! Böcek yemiş olabilirsiniz
Kırmızı renkli gıda tüketenler dikkat!...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak

Parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Adana'da tartıştığı parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan Ebru Demirci (41), hastanelik oldu. Aldığı darbelerle kıyafeti yırtılan, kolyesi parçalanan kadın, yaşadıkları ağlayarak anlattı.

Parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

Adana'da tartıştığı parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan Ebru Demirci (41), hastanelik oldu. Aldığı darbelerle kıyafeti yırtılan, kolyesi parçalanan kadın, yaşadıkları ağlayarak anlattı.

01 Mayıs 2018 Salı 09:46
Parkomat görevlisinin saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu
banner404


OLAY, Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. 01 FJS 58 plakalı otomobilini yol kenarına park eden Ebru Demirci, alışveriş yapmak için bir mağazaya girdi. Kısa süre sonra dönen Demirci, parkomat görevlisini beklemeye başladı. Elindeki fişi, görevli Ekrem B.'ye veren Demirci, "Kaç dakikadır sizi bekliyorum, acil işim var" dedi. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonrası parkomat görevlisi Ekrem B., Ebru Demirci'ye saldırdı. Neye uğradığını şaşıran, aldığı darbelerle yere düşen kadının tişörtü yırtıldı. Ekrem B. ise kadının boğazını sıkıp, boynundaki takılarını kopardı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Bu sırada olayı gören çevredekiler, Demirci'yi parkomat görevlisinin elinden kurtardı. Baygınlık geçiren Demirci, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Parkomat görevlisi ise kaçtı. Hastanedeki tedavisinin ardından konuşan Demirci, yaşadıkları ağlayarak anlattı. Demirci, "Boğazımı o kadar çok sıktı ki altın kolyem parçalanmış. Üzerimi yırttı, sokak ortasında çırılçıplak kaldım. Şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdanaTartıştığı Parkomat GörevlisiParkomat Görevlisinin Saldırısına Uğrayan Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Son dakika! SP'nin cumhurbaşkanı adayı açıklandı
Son dakika! SP'nin cumhurbaşkanı adayı açıklandı
Öğrencisiyle mesajlaşan öğretmen, kocasına tazminat ödeyecek
Öğrencisiyle mesajlaşan öğretmen, kocasına tazminat ödeyecek

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim