Park halindeki minibüs alev alev yandı

SULTANBEYLİ Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi Senem Sokak üzerinde bulunan bir minibüste Cuma günü sabah 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmında başlayan yangında alevler, minibüsün ön tarafını sardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Yenişehir İtfaiye ekibi, alevleri söndürdü.

Yangından sonra minibüs hurdaya dönerken, yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 20:40