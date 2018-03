Park etme kavgasında akılalmaz olay! Hamile kadını tartakladılar

ŞİRİNYER Menderes Caddesi yakınlarında meydana gelen olayda, Koray C. aracını, komşularının evinin girişine park etti. Aracın çekilmesi için sahibinin arandığı sırada, ilk olarak Tuğba C. ardından eşi Koray C., kendilerine tepki gösteren ev sahibi 60 yaşındaki Oya Dinç’le tartıştı. Bu sırada iddiaya göre Koray C. tartıştığı Oya Dinç’e, kendisine müdahale eden 21 yaşındaki kızı Dilara Dinç’e ve komşuları 7 aylık hamile olan Ergül Yardımcı’ya saldırıp yere düşürdü. Koray C.’nin yanında bulunan iki erkek arkadaşının da olaya karıştığı ileri sürüldü.



GÖRENLER KOŞUP GELDİ

Çevreden yetişenlerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı. Bu sırada fenalaşan 7 aylık hamile Ergül Yardımcı, hastaneye kaldırıldı. Yardımcı’nın kontrollerden sonra karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tartışmada dayak yediklerini söyleyen 3 kadının şikayeti üzerine karakola götürülen Koray C. ile 2 arkadaşı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

RAPOR ALDI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Güvenlik kamerasının da kaydettiği olaydan sonra kendilerine saldıran kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Ergül Yardımcı, eşi Barış Yardımcı ile Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alıp savcılığa yeniden suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Ergül Yardımcı, "Sadece olayı yatıştırmaya çalıştım hepimize sokak ortasında saldırdı. Hamile olduğumu bile bile yaptı. Buna rağmen elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bunu kabul etmiyorum, cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Bu arada Koray C.’nin kayınpederi Yaşar Demir ise, olayda iki tarafın sadece tartıştığını, kimseye saldırının söz konusu olmadığını ileri sürdü.