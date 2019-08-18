Para tuzağına dikkat! Şöhretin büyüsüne kapılmayın

Herkes kolay yoldan para kazanmayı ve şöhret olmayı ister. Ancak şimdilerde bu durum daha da cazibeli hale geldi. Özellikle Instagram gibi sosyal medya uygulamalarından tek bir fotoğrafla binlerce lira kazanan çok takipçili hesaplara herkes özeniyor. Ancak bu durum dolandırıcılara da davetiye çıkarıyor. Kolay para kazanma hevesiyle, elinizdeki paradan da olmamak için haberimizi okuyun... OYUNCULUK AJANSI Bir dizide ya da reklam filminde oyunculuk yapmak isteyen eğitimli ya da eğitimsiz herkesin bir cast ajansına kayıt olması önemli. Çünkü bir diziye oyuncu seçilirken genellikle bu ajanslara kayıtlı olanlar arasından seçiliyor. Doğru ajansı bulmak için tavsiye alabileceğiniz biri varsa ona danışmayı unutmayın. Eğer yoksa, kendi araştırmanızı mutlaka yapın. Örneğin ajansın bilinirliği ve ünlü isimlerle çalışıp çalışmadığı çok önemli. MODELLİK AJANSI Neredeyse herkes bir ajansa kayıt olabilir. Ajanslara kayıt olmak için fotoğraf ücreti adı altında 150-250 TL talep edilebiliyor. Ancak bu ücreti talep edip size hiç iş bulamayan ajanslar da olabiliyor. Bu nedenle ajansa kayıt olmadan önce mutlaka daha önceki işlerine bakın, kimlerle ve hangi firmalarla çalıştığını inceleyin. Yani gerçekten size iş bulma potansiyeli olup olmadığını araştırın. İşlerden kazanacağınız para ise çok değişken. Örneğin bir işten 200 lira kazanabilirken, bir başka işten 1 günde bir beyaz yakalının aylık maaşını kazanabilirsiniz. FİLM ATÖLYELERİ Herkes ekran önünde olmak istemeyebilir. Bu kişiler için de senaristlik kursları, film atölyeleri mevcut. Atölyede; kameralar ve kamera kullanımı, objektifler, filtreler ve ışık kullanımı, çekim teknikleri, ışık, ses, kurgu, reji, senaryo yazmak gibi dersler veriliyor. Atölye süresince her öğrenciyle kısa film çalışmaları da yapılıyor. Sinema dünyasına adım atmak isteyenlerin bu atölyeler için ortalama 3 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu atölyeleri seçmeden önce, daha önceki kısa filmlerine, bu filmelerin ödül alıp almadığına bakmanızda fayda var.