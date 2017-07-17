Para etmeyince karpuz tarlada kaldı

AYDIN Büyük Menderes Ovası’nda binlerce dönüm alana karpuz ekip yetiştiren çiftçiler sebze meyve hallerinde adeta hayal kırıklığına uğradı. Kilosunu 1 TL’ye satmaya hayal ettikleri karpuzu 25-30 kuruşa alıcı bulmakta zorlanan çiftçi ürün para etmeyince karpuz tarlasına uğramaz oldu. Aydın ovasında binlerce dönüm karpuz, tarlada çürümeye terk edildi. Toplanmadığı için karpuz kökenleri de kurumaya başladı. Karpuz üretici olarak ciddi sıkıntıya düştüklerini belirten çiftçiler para etmediği için karpuzları toplamadıklarını, topladıkları karpuzları da satamadıkları için römorklarla tekrar tarlaya boşalttıklarını belirttiler. Kilosu 1 TL olması gereken karpuzu 25-30 kuruşa alıcı bulamadıklarını belirten çiftçiler, “Bin bir umutla ektiğimiz karpuz para etmedi. Üreticiler olarak ciddi sıkıntı içerisindeyiz. Para etmediği için kimse tarlaya uğramıyor” diye konuştular.