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Pantolon giyen kızlara "Cehennemlik" diyen Şenocak için karar verildi

Pantolon giyen üniversiteli kızları ve babalarını cehennemlik olmakla itham eden Diyanet görevlisi İlahiyatçı İhsan Şenocak görevden alındı

Pantolon giyen kızlara "Cehennemlik" diyen Şenocak için karar verildi

Pantolon giyen üniversiteli kızları ve babalarını cehennemlik olmakla itham eden Diyanet görevlisi İlahiyatçı İhsan Şenocak görevden alındı

30 Ekim 2017 Pazartesi 07:08
Pantolon giyen kızlara "Cehennemlik" diyen Şenocak için karar verildi
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DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr.  Ali Erbaş,Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan İlahiyatçı  İhsan Şenocak'ı görevden aldı. Şenocak, pantolon giyen üniversiteli kızlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

"ALLAH'IN AYETLERİNİ OKUMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Görevden alınmasına  Twitter'dan tepki gösteren Şenocak "Allah'ın (cc) ayetlerini okumaktan daha onurlu bir vazife ve bu yolda bedel ödemekten daha büyük bir şeref tanımıyorum" sözlerini paylaştı.

"CEHENNEM SENİ PARÇALAYACAK"

İşte Şenocak'ın tepki toplayan sözleri:

Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak!

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Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşDiyanet Işleri Başkanlığıİhsan ŞenocakGüncel
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