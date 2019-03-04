Pamir: Açık denizde de sondaj yapılmalı

AKDENİZ'de sular yeniden ısınmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı olan Mavi Vatan 2019'un devam ettiği sırada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birini bulduğunu açıkladı. GKRY'nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede (MEB) sondaj ruhsatı verdiği ABD'li ExxonMobil'in 141 ila 226 milyar metreküp arasında gaz rezervi bulduğu belirtildi. Mavi Vatan tatbikatının devam ettiği sırada GKRY'nin doğalgaz keşif açıklamasının dikkat çekici olduğunu ifade eden Enerji Politikaları Uzmanı ve CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir, GKRY'nin sondaj çalışmalarının uluslararası hukuka uymadığını kaydetti. ExxonMobil'in rezerv açıklamasının teknik olarak gerçeği yansıtmadığını anlatan Pamir, şöyle konuştu: “Petrol rezervuar mühendisi olarak her şeyden önce o rakamları kesinlikle kabul etmiyorum. Bir şey yok demiyorum. Kıbrıs ölçeğinde önemlidir ama bunlar sopa- havuç politikası için kullanıyorlar. Bir tane kuyu delerek, 3 gün sonra rezerv açıklanmaz. Rezerv hesabı için en az 3, hatta daha da çok kuyu açacaksın, akışa bırakacaksın, basıncın belirli akış debilerinde nasıl düştüğünü göreceksin, ondan sonra bu rezervle ilgili doğruya yakın şeyler söyleyebilirsin. Bunlarınki tahmini.” GKRY'nin Doğu Akdeniz'de arkasına ABD ve AB'yi aldığını ve onların desteklediği Total, ENI, Exxon gibi şirketlerle sondaj yaptığını anlatan Pamir, yapılan sondajlarla GKRY'nin fiili durum yaratmaya çalıştığını ifade etti.

BALYOZ BUNUN İÇİNDİ

Fetö'cülerin gerçekleştirdiği Balyoz kumpasının Türk donanmasının Akdeniz'deki varlığını geriletmek amacıyla yapıldığını vurgulayan Pamir, tüm yapılanlara rağmen donanmanın hızla toparlandığını ve son tatbikatla da gücünü gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin doğru hamle yaparak sondaj gemileri aldığını ve platformlar kiraladığını belirten Pamir, ancak Akdeniz'deki arama faaliyetleri konusunda yapılanları doğru bulmadığını aktardı. Türkiye'nin bir an önce MEB ilan ettiği yerlerde sondaj çalışmalarına başlaması gerektiğini kaydeden Pamir, “Gidip de burnumuzun dibinde sondaj yapmanın alemi yok. Rumlar 3 ihale yaptı ve sondaja başladı. En büyük potansiyel neredeyse orada sondaj yapacaksın. Bul ya da bulma ama Alanya'da zaman kaybetme” diye konuştu.

TPAO’NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BÜYÜK HATA OLUR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sondaj çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Necdet Pamir, TPAO'nun Varlık Fonu'na devredilmesi ile birlikte özelleştirilmesinin gündeme geldiğini belirtti. Pamir, şöyle konuştu: TPAO'nun içini boşalttılar. Sondaj ve kuyu tamamlama gruplarını kaldırdılar. Sondaj yapamayan bir ulusal petrol şirketi olur mu? Gemin var ama oradaki personel yabancı. 1954'te kurulmuş bir şirket. Sondaj deneyimi var. Karadeniz'de sondaj yapmış personel. TPAO'yu özelleştirecekler. Barbaros'u, Fatih'i ve yeni gemiyi alıyorsun, o zaman yeni gelinin çeyizi bunlar. Yüzlerce deneyimli birikimli personel emekliye zorlandı. Sonra sağdan soldan hizmet alıp zaman geçiriyorsun. Sonra ‘milli enerji ve maden politikası' diye cilalı imaj yapıyorlar. TPAO'nun ruhsatları, gemisi, sahaları kime gidecek? Katarlılara mı? Üstelik Exxon'la ortak 10'uncu blokta. Hani senin kardeşin, dostundu?”