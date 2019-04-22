Palu ailesinin hayatı korku filmi oluyor

Yönetmen Emin Alper, Türkiye'de gündem olan Palu ailesi üzerine bir korku filmi yapmak istediğini açıkladı.

Palu ailesinin hayatı korku filmi oluyor
banner404

TÜRKİYE gündemini uzun süre meşgul eden Palu ailesi, korku filmi oluyor. 30. Ankara Film Festivali'nde konuşan yönetmen Emin Alper, aile üzerine bir korku filmi yapmak istediğini açıkladı.Son filmi Kız Kardeşler ile 38. İstanbul Film Festival'nin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale ödülünü kazanan yönetmen Emin Alper, sunucu Müge Anlı'nın programına katılan Palu ailesiyle ilgili projesi olduğunu dile getirdi. NTV'nin aktardığı habere göre, bir seyircinin "Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu" sözlerine Alper, "Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım" yanıtını verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tarih tekerrür etti! 50 yıl önce İnönü de yaşadı
Tarih tekerrür etti! 50 yıl önce İnönü de yaşadı
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472