Palu ailesinin hayatı korku filmi oluyor

TÜRKİYE gündemini uzun süre meşgul eden Palu ailesi, korku filmi oluyor. 30. Ankara Film Festivali'nde konuşan yönetmen Emin Alper, aile üzerine bir korku filmi yapmak istediğini açıkladı.Son filmi Kız Kardeşler ile 38. İstanbul Film Festival'nin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Lale ödülünü kazanan yönetmen Emin Alper, sunucu Müge Anlı'nın programına katılan Palu ailesiyle ilgili projesi olduğunu dile getirdi. NTV'nin aktardığı habere göre, bir seyircinin "Korku filmi çekseniz ne kadar güzel olurdu" sözlerine Alper, "Bir projem var. Palu ailesini korku filmi yapacağım" yanıtını verdi.