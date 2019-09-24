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Palet fabrikasında yangın

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında çıkan ve 10 iş yerine daha sıçrayan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÜNDEM 24.09.2019, 23:23 24.09.2019, 23:24
Palet fabrikasında yangın
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ÇAY ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüyerek, iş yerindeki ahşap paletlere sıçradı. Alevlere fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de fabrikanın yanında bazıları depo olarak kullanılan 10 iş yerine sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürmeye çalıştı. Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi ve itfaiye ekiplerini yönlendirdi. İş yeri sahipleri ise endişeli gözlerle çalışmaları takip etti. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında çıkan ve 10 iş yerine daha sıçrayan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle palet fabrikasında büyük çapta hasar meydana gelirken, diğer iş yerlerinde ise kısmi hasar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuyla ilgili çalışma başlatıldı.

#Afyonkarahisar #palet fabrikası #Yangın
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