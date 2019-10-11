Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu

PAKİSTAN Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek olduklarını söyledi. Han'ın bu hareketi, Pakistan halkının Kurtuluş Savaşı yıllarında devletimize ve milletimize ettiği yardımları akıllara getirdi.