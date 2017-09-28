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Öztürk cezaevindeki FETÖ’cü hainlerin gözdesi oldu

15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk cezaevindeki FETÖ’cü hainlerin gözdesi oldu

Öztürk cezaevindeki FETÖ’cü hainlerin gözdesi oldu

15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk cezaevindeki FETÖ’cü hainlerin gözdesi oldu

28 Eylül 2017 Perşembe 09:54
Öztürk cezaevindeki FETÖ’cü hainlerin gözdesi oldu
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15 Temmuz darbe girişimini yöneten FETÖ’cü askerler yargılanmaya devam ederken Sincan Cezaevi’nde tutuklu olan darbecilerin dayanışması dikkat çekiyor. Örgüt yapısını korumak ve çözülmemek amacıyla rüyalar gördüklerini iddia eden FETÖ’cüler cezaevinde yapılanmalarını korumaya devam ediyor. Sincan’daki darbecilerin, artık asker olmamalarına rağmen ast-üst ilişkisine devam ettikleri ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’e özel önem verdikleri ortaya çıktı.
 
YAPIYI KORUMA ÇABASI 
FETÖ’cülerin, örgüt yapısını ve hiyerarşisini devam ettirebilmek için eski Hava kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ü ayakta tutmaya çalıştığı belirlendi. Cezaevinden çıkacakları hayalini kuran FETÖ’cülerin, bu şekilde düzenlerini ve örgüt yapısını korumaya çalıştıkları ifade edildi.
 
BATMAZ’I SİLDİLER 
FETÖ’cülerin, darbe girişiminin sivil imamlarından olan Kemal Batmaz’la ise hiç ilgilenmedikleri tespit edildi. FETÖ’cülerin, örgütte önem sırasına göre Fetullah Gülen ve Adil Öksüz’den sonra gelen Batmaz’ı yok saydıkları belirtildi. Darbecilerin, örgütte Batmaz’dan sonra gelmesine rağmen Akın Öztürk’ü, kendi aralarında bir numara gördükleri belirlendi. Darbe girişimi gecesi Batmaz’dan talimat alan Öztürk cezaevi paşasıyken, örgütte kendisinden daha önemli mahrem imam Batmaz’ın yalnızlaşması dikkat çekti.
 
HAYALİ YALANLARA DEVAM 
Örgütte milyon liralarla oynayan Batmaz, her şeyi inkar etmeye devam ediyor. 15 Temmuz gecesi Akıncı olan ve görüntülerde kendisi olduğu belirlenen Batmaz’ın, talimatlar yağdırdığı o geceye olanları kabul etmeyerek Öztürk’ü tanımadığı yalanlarına devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Fetö15 TemmuzDarbe GirişimiAkın Öztürk
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