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Özoğuz'dan AK Partili vekilin Kaz Dağları açıklamasına sert tepki
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Kaz Dağları hakkında açıklama yapan AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
GÜNDEM 06.08.2019, 16:34 Melike Temir
KAZ Dağları'nın ilerisine yapılmak istenen altın madeni ile ilgili tartışmalar devam ediyor. AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise dün Kaz Dağları hakkında paylaşım yaparak insanların ağaçlar kesildikten sonra tepki göstermesine sitem etti.
"BİLSEK İLK AĞAÇTAN KORUMAYA GELİRDİK"
Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz ise Bülent Turan'a cevap verdi.Özoğuz, milletvekiline cevaben şunları yazdı: "E haberimiz yoktu ki ağaç katliamı olacağından! Bilsek ilk ağaç kesildiğinde korumaya çalışırdık! Kaldı ki bu savunma şekli ne kadar üzücü siz bilmiyor musunuz? Siyanür ile toprağı zelil ederseniz doğayı katledeceğinizi?"
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