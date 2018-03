Özlem Özdil geçti

YEŞİL Mahalle'de Şehit Lütfi Can Polis Merkezi arkasındaki alanda yapılan etkinliğe Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da katıldı. Başkan Can, belediye hizmetleri hakkında bilgi vererek, "Biz şehrimizin sıkıntısını bilen insanlarız. Hizmetlerimizle ilgili bir sıkıntımız yok. Tarsus'ta yaşayan, suyunu içen, havasını teneffüs eden, dini, dili, ırkı, milleti, memleketi, partisi ne olursa olsun, bizim için önemli değil. Önemli olan hemşerilerimizin vatanını sevmesi, milletimizi sevmesi, bayrağımızı, Atamızı sevmesidir" dedi.

Daha sonra önce Ali Taşoğlu sahne aldı. Ardından ünlü sanatçı Özlem Özdil sevenleriyle buluştu. Özdil, sazıyla ve sözüyle izleyenleri coşturdu