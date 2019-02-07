Özhaseki, elindeki son anketin sonucunu açıkladı!

AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, seçime ilişkin yaptırdıkları anketler için "Biz öndeyiz ve çok da keyifliyiz" dedi.

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te yayınlanan '40' programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

"BEN ASLA ONU YAPMIYORUM"

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ben kendimi anlatıyorum. 25 yıllık kamu görevlisiyim ve o yıllarda izlediğim yolu anlatıyorum. Melih Bey ile çalışma tarafımız birbirine çok benzer ve çok çalışırız ama tarzlarımız birbirine benzemez. O biraz daha gündemi yakından takip edip siyasetin içinde. Ben ise asla onu yapmıyorum. Elbette benim de siyasetle ilgili görüşlerim ve fikirlerim var. Ancak belediye başkanının bunları söylemesi doğru değil diye düşünüyorum. Bunun için ne tweet atıyorum ne de bir başkasına cevap vermeye çalışıyorum."

"GÖKÇEK'LE KÜS DEĞİLİZ"

"Şehirdeki sivil toplum örgütleri ya da üniversiteler ile kavgalı değilim. Benim yönetim anlayışım içerisinde kazan kazan formülü var. Esnaf ile ilgili bir şey yapacaksam onlarla konuşmadan asla bir şey yapmam. Üniversitelerle ilgili bir karar alacaksam oradaki rektör ve senato ile görüşmeden asla karar almam. Küs falan değiliz. Şimdi ben bunları anlattığımda gazeteciler Melih Bey'e cevap verdiğimi zannediyor. Aslında öyle değil. Melih Bey Ankara'ya çok emek vermiş bir insan ve Ankara üzerinde ciddi bir ağırlığı var. Sevilir-sevilmez bunlar ayrı şeyler. Kampanyada yer almak Melih Bey'in takdirinde. Destek verirse mutlu eder destek vermezse küsecek değiliz."

"ANKETLERDE KİM ÖNDE?"

Özhaseki, Aydın'ın "Anketlere göre Ankara yarışında kim önde?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz öndeyiz ve çok da keyifliyiz. AK Parti ile MHP'nin ittifakı Cumhur İttifakı ve ben bu ittifakın adayıyım. Günümüzde insanlar bu ittifakı çok önemsiyor. Hakikaten önümüzde belki geçmişte atlattığımız ama tehlike olarak çıkabilecek bir takım daha tehditlerin olduğu ortamda bu ittifakı önemseyerek devam ettiriyoruz. Ancak bizim rakibimiz ve onun yanındaki parti ne yazık ki algı operasyonu konusunda oldukça başarılılar. Olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar."

"YAPILAN SADECE ALGI OPERASYONU"

"Kendi insanlarını motive edebilmek için ilk günden itibaren yapıyorlar. Adaylar açıklanmadan bile bunu yapmaya başladılar. Bütün bu işleri yaptıktan sonra arkasında başka bir şey olduğunu seziyoruz. Ülkemizdeki seçimlerden önce Ana muhalefet ne yazık ki öndeyiz demeye başlıyor, seçimi kaybettiklerinde de hilelerin olduğunu YSK'nın güvenilir bir yer olmadığını söylüyorlar. İzmir'de bir CHP'li bir aday seçimi kazandığında YSK'dan mazbatasını alıyor mu? Alıyor. Kazanamadığınız zaman neden böyle yapıyorsunuz? Yapılan sadece algı operasyonu."