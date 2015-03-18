Özgecan'ın katillerinden yeni ifade! Çıldırtan sözler

"Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanan Ahmet Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe'nin tutukluluk halinin devamı için soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Tarsus Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkemece ilgili talep, Adana'daki cezaevinde kalan Ahmet Suphi A, Gaziantep'deki cezaevinde bulunan baba Necmettin A. ile Osmaniye'deki cezaevinde kalan Fatih G'ye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla okundu. Savunmaları istenen cinayet zanlısı Ahmet Suphi Altındöken "Adalet sizsiniz. Siz ne karar verirseniz boynum kıldan incedir" derken, Fatih Gökçe ise "Adalet yerini bulsun" diye konuştu. Suçu olmadığını iddia eden baba Necmettin Altındöken ise "Benim hiçbir suçum yok. Hiçbir şey görmedim. Suçsuz yere yatıyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Zanlıların dinlenmesinin ardından geçmişte verdikleri ifadelerde, delillerde ve adli tıp kurumu raporlarında kuvvetli suç şüphesinin anlaşılması ile suçun "katalog suçlardan" oluşu, suç nedeniyle toplumda oluşan infial ile tutuklama sebeplerinde bir değişiklik olmaması nedeniyle zanlıların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.