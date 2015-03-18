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Özgecan'ın katillerinden yeni ifade! Çıldırtan sözler

Mersin'de Özgecan Aslan'ı vahşi şekilde öldüren katil zanlılarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ahmet Suphi Altındöken "Adalet sizsiniz. Siz ne karar verirseniz boynum kıldan incedir" ifadesinde bulundu. Babası ise suçsuz olduğunu savundu!

Özgecan'ın katillerinden yeni ifade! Çıldırtan sözler

Mersin'de Özgecan Aslan'ı vahşi şekilde öldüren katil zanlılarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ahmet Suphi Altındöken "Adalet sizsiniz. Siz ne karar verirseniz boynum kıldan incedir" ifadesinde bulundu. Babası ise suçsuz olduğunu savundu!

18 Mart 2015 Çarşamba 11:37
Özgecan'ın katillerinden yeni ifade! Çıldırtan sözler
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"Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme"  suçundan tutuklanan Ahmet Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe'nin tutukluluk  halinin devamı için soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Tarsus Sulh Ceza  Hakimliği'ne başvurdu. Mahkemece ilgili talep, Adana'daki cezaevinde kalan Ahmet Suphi A,  Gaziantep'deki cezaevinde bulunan baba Necmettin A. ile Osmaniye'deki cezaevinde  kalan Fatih G'ye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla okundu. Savunmaları istenen cinayet zanlısı Ahmet Suphi Altındöken "Adalet sizsiniz.  Siz ne karar verirseniz boynum kıldan incedir" derken, Fatih Gökçe ise "Adalet  yerini bulsun" diye konuştu. Suçu olmadığını iddia eden baba Necmettin Altındöken ise "Benim hiçbir suçum  yok. Hiçbir şey görmedim. Suçsuz yere yatıyorum. Serbest bırakılmamı talep  ediyorum" dedi. Zanlıların dinlenmesinin ardından geçmişte verdikleri ifadelerde,  delillerde ve adli tıp kurumu raporlarında kuvvetli suç şüphesinin anlaşılması  ile suçun "katalog suçlardan" oluşu, suç nedeniyle toplumda oluşan infial ile  tutuklama sebeplerinde bir değişiklik olmaması nedeniyle zanlıların tutukluluk  hallerinin devamına karar verildi. 
 

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Son Güncelleme: 18.03.2015 10:48
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