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Özgecan'ın katilleri profesyonel çıktı

Özgecan'ın katillerinin delilleri profesyonelce gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Suç aleti bıçağın tahta sapının zımparalandığı, metal kısmının ise tinerle temizlendiği belirlendi

Özgecan'ın katilleri profesyonel çıktı

Özgecan'ın katillerinin delilleri profesyonelce gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Suç aleti bıçağın tahta sapının zımparalandığı, metal kısmının ise tinerle temizlendiği belirlendi

21 Mart 2015 Cumartesi 18:50
Özgecan'ın katilleri profesyonel çıktı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde geçen ay yaşanan Özgecan cinayetinin failleri hakkında hemen dava açılması bekleniyordu. Ancak cinayetin ardından tutuklanan minibüs şoförü Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve suç ortakları Fatih Gökçe hakkında yeni bulgulara ulaşıldı. Özgecan Aslan'ın ailesinin avukatları soruşturmayı yürüten savcılığa, olayda bilinen şüphelilere başka kişilerin de yardım etmiş olabileceğini savundukları bir dilekçe sundu. Şüphelilerle cinayeti kolaylaştırmaya yönelik destekte veya olay sonrasında onların saklanması için yardımda bulunan başka kişiler olabileceğini belirten avukatlar, bu konularda araştırma yapılmasını istedi. Avukatlar ayrıca cinayetin işlendiği minibüsün geçiş güzergahındaki ve şüphelilerin evlerinin yakınlarındaki kamera kayıtları ile şüphelilerin birbirleri ve yakınlarıyla yaptıkları telefon görüşmelerine ait HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. 
BAŞKA BIÇAK SAPTANDI
Olayda birden çok bıçak kullanıldığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin olayın aydınlatılmasını zorlaştırmak için profesyonelce hareket ederek suç aleti bıçağın tahta sapını zımparalayıp metal kısmını da tinerle temizledikleri saptandı. Şüphelilerin parmak izi veya DNA testi yapmaya elverişli başkaca bir kırıntı bırakmamak için bu yöntemi kullandıklarını değerlendiren savcılık, bıçaklar üzerindeki inceleme tamamlanmadan davayı açmayı uygun görmedi. Jandarmanın "temizlenmiş" bıçak üzerindeki incelemesini sürdürdüğü, önümüzdeki hafta raporunu savcılığa gönderebileceği öğrenildi. (SABAH)


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Son Güncelleme: 21.03.2015 10:10
Anahtar Kelimeler:
Özgecan AslanKatilleriProfesyonel
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