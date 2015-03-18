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Özgecan'ın katili "iyi hal" peşinde

Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi A., mahkemedeki savunmasında, "Adalet sizsiniz, boynum kıldan ince" ifadesini kullandı.

Özgecan'ın katili "iyi hal" peşinde

Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Suphi A., mahkemedeki savunmasında, "Adalet sizsiniz, boynum kıldan ince" ifadesini kullandı.

18 Mart 2015 Çarşamba 15:27
Özgecan'ın katili
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Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlılarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Cinayet zanlısı Ahmet Suphi A, "Adalet sizsiniz. Siz ne karar verirseniz boynum kıldan incedir" ifadesinde bulundu. Alınan bilgiye göre, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanan Ahmet Suphi A, Necmettin A. ile Fatih G'nin tutukluluk halinin devamı için soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Tarsus Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkemece ilgili talep, Adana'daki cezaevinde kalan Ahmet Suphi A, Gaziantep'deki cezaevinde bulunan baba Necmettin A. ile Osmaniye'deki cezaevinde kalan Fatih G'ye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla okundu.
"ADALET YERİNİ BULSUN"
Savunmaları istenen cinayet zanlısı Ahmet Suphi A, "Adalet sizsiniz. Siz ne karar verirseniz boynum kıldan incedir" derken, Fatih G. ise "Adalet yerini bulsun" diye konuştu.
BABA KURTULMAK İÇİN SUÇU OĞLUNA ATTI, TAHLİYE İSTEDİ
Suçu olmadığını iddia eden baba Necmettin A. ise "Benim hiçbir suçum yok. Hiçbir şey görmedim. Suçsuz yere yatıyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi. Zanlıların dinlenmesinin ardından geçmişte verdikleri ifadelerde, delillerde ve adli tıp kurumu raporlarında kuvvetli suç şüphesinin anlaşılması ile suçun "katalog suçlardan" oluşu, suç nedeniyle toplumda oluşan infial ile tutuklama sebeplerinde bir değişiklik olmaması nedeniyle zanlıların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 14:27
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özgecan ın katili iyi hal peşinde
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