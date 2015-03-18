Özgecan'ın katili

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlılarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Cinayet zanlısı Ahmet Suphi A, "Adalet sizsiniz. Siz ne karar verirseniz boynum kıldan incedir" ifadesinde bulundu. Alınan bilgiye göre, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanan Ahmet Suphi A, Necmettin A. ile Fatih G'nin tutukluluk halinin devamı için soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Tarsus Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkemece ilgili talep, Adana'daki cezaevinde kalan Ahmet Suphi A, Gaziantep'deki cezaevinde bulunan baba Necmettin A. ile Osmaniye'deki cezaevinde kalan Fatih G'ye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla okundu.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Savunmaları istenen cinayet zanlısı Ahmet Suphi A, "Adalet sizsiniz. Siz ne karar verirseniz boynum kıldan incedir" derken, Fatih G. ise "Adalet yerini bulsun" diye konuştu.

BABA KURTULMAK İÇİN SUÇU OĞLUNA ATTI, TAHLİYE İSTEDİ