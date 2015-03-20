Özgecan'ın ailesinden kritik talep!

Mersin’de feci bir şekilde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ailesi, avukatları aracılığıyla Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Aslan ailesinin avukatları başvuru dilekçelerinde, Özgecan'ın yaralı haldeyken taşındığı minibüsün zanlılardan Ahmet Suphi A. ile babası Necmettin A'nın ortak kullandığı eve getirildiğini belirterek evin çevresindeki işyerleri ile aracın o tarihte geçmiş olabileceği noktalardaki güvenlik kameralarının kayıtlarının toplanmasını ve soruşturma dosyasına eklenmesini istedi.

MİNİBÜSTE HGS VE OGS VAR MI?

Zanlı Ahmet Suphi A'nın jandarmada verdiği ifadesinde Özgecan ile 100 lira karşılığında Mersin'e götürmek üzere anlaştığını ve daha hızlı gitmek için otobana yöneldiğini belirtmesi nedeniyle avukatlar araçta otoban geçişi için kullanılan HGS veya OGS cihazlarından herhangi birinin olup olmadığının da tespitini talep etti.

“EŞİNİN TELEFONUNA EL KONULSUN”

Soruşturma dosyasında yer alan telefon görüşme kayıtlarında, zanlı Ahmet Suphi A. ile eşi N.A'nın olay saatlerinde ve sonrasında çok yoğun telefonlaşma ve mesajlaşmasının bulunduğunun yer aldığına dikkati çeken avukatlar, N.A'nın telefonuna el konularak detaylı incelenmesi ve silinen mesajların geri getirilmesi isteğine de dilekçede yer verdi.



