Özgecan cinayetinde flaş gelişme

Soruşturmayı yürütün Cumhuriyet Savcısı Ayhan Akyol tarafından hazırlanan iddianamede zanlı Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. İddianamenin kabul edilmesiyle; Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmittin Altındöken ile arkadaşı Fatih Gökçe, ’Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek, ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs, cinsel sahiple kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak.