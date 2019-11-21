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Özeleştiriyse özeleştiri" deyip başörtüsü bombasını patlattı

Konuk olduğu canlı yayında partisinin başörtüsü meselesini Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline getirmesinin yanlış olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Oysa kadının kılık kıyafeti bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ne ilgilendirir?" dedi.

GÜNDEM 21.11.2019, 13:28
Özeleştiriyse özeleştiri" deyip başörtüsü bombasını patlattı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başörtüsü meselesi konusunda partisine yönelik özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu, "Bizim, bir kabahatimiz oldu, CHP'nin, onu da söyleyeyim rahatlıkla. Öz eleştiriyse, öz eleştiri. Biz, bir başörtüsü meselesini Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Oysa kadının kılık kıyafeti bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ne ilgilendirir? O kadının mutfağında, evinde huzur var mı, çocuğunun işi gücü var mı, kız çocuğu üniversiteye gidiyor mu? Biz bununla ilgilenmek zorundaydık ve bununla ilgilendik" dedi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sorunları var, giderek ağırlaşıyor. Bizim Türkiye sathına yayılıp bu sorunları nasıl çözeceğimizi halka anlatmamız lazım. Biz bu çalışmayı sürdürüyoruz. Erken seçimin olabilmesi için bir kişinin karar vermesi lazım, tek adam rejimi var çünkü Türkiye'de. Erdoğan 'Erken seçim olsun.' dediği andan itibaren zaten MHP ile AK Parti bir araya gelecekler, parlamentoda erken seçim kararı alacaklar. Böyle bir talebi getirirlerse biz de 'Olur, erken seçime gidelim.' diyebiliriz, deriz de yani. İşin özünde yatan şu; Erdoğan ve ekibi Türkiye'yi yönetemiyor. Yönetemediğini o da görüyor, biz de görüyoruz, sağduyulu AK Partililer de görüyor, herhangi bir partiye üye olmayan sade vatandaş da görüyor, memleket iyi yönetilmiyor. Esnafa, çiftçiye sorun, perişan vaziyette, sanayici 'Önümü göremiyorum.' diyor. Dış politika tıkandı, Suriye bataklığından bir türlü çıkamıyoruz, bütün dünyayı kendimize düşman ettik. Yönetilemediği bir süreçte Erdoğan çıkıp 'Madem siz istiyorsunuz, erken seçim kararı alacağım.' diyebilir. Erdoğan'ın içinde bulunduğu psikolojik duruma göre, Türkiye bir seçime gider veya gitmez. Erken seçime giderler gitmezler o ayrı bir konu. Bizim için öncelik, bu memlekette huzuru, barışı sağlamak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmek." şeklinde konuştu.

NE ZAMAN OLUR?

Kılıçdaroğlu, seçimin ne zaman olacağı konusunda bir tahminde bulunmakta zorlandığını, Türkiye'nin şartlarının sabahtan akşama, hatta saat başı değiştiğini ifade ederek, "Böyle bir ortamda, bugün mü, yarın sabah mı, bir hafta sonra mı, zamanında mı seçim olur bilmiyoruz." diye konuştu.

"İSTİYORLARSA YARIN SABAH GETİRSİNLER"

Seçim olması halinde CHP'nin hazır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler, biz de 'Evet' deriz erken seçime." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir kişinin karar verdiği bir ortamda devletin yönetilemeyeceğini dile getirerek, çözümü "demokratik parlamenter sisteme dönüş" şeklinde açıkladı.

#kemal kılıçdaroğlu #CHP #başörtüsü
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