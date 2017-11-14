Özel okulların MEB sınavıyla öğrenci alması kesinleşti!

TEOG'un kaldırılması sonrası özel okulların nasıl öğrenci alacağı konuşuluyordu. Özel Okullar derneği geçen hafta bu sene merkezi sınavla öğrenci almak istediklerini duyurmuştu. bugün bu karar kesinleşti. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah DAL özel okulların bu yıl MEB sınavıyla öğrenci alacağının kesinleştiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarla yapılan toplantıda, ortak bir görüşle bu yıl için Bakanlığımızın yapacağı sınavın sonuçlarına göre değerlendirme ve yerleştirme yapılacağı daha önce belirtilmişti. Bugün Bakanlığımızla onay alma ve teknik detaylar konusunda yapılan görüşme sonucu, sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarımıza, Bakanlığımızın yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılacağı netleştirilmiştir.Özel okullara öğrenci alımına ilişkin kayıt takvimi geçen yıl olduğu gibi yapılacaktır. Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esaslar, Bakanlığımızın sınav sistemi ile ilgili açıklayacağı bilgiler çerçevesinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."